В Хабаровске мужчина лишился ноги при взрыве газового баллона

В Хабаровске мужчине оторвало ногу взрывом газового баллона. Об этом сообщает телеграм-канал «Amur Mash».

45-летний уроженец Северной Осетии устроился на базу по разделке металла. Он работал с газовой горелкой, когда стоящий рядом баллон взорвался.

В результате работник лишился ноги. Скорую помощь вызвал его коллега. Пострадавшего госпитализировали.

Следственный комитет проводит проверку, опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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