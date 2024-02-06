В Хабаровске мужчина лишился ноги при взрыве газового баллона

В Хабаровске мужчине оторвало ногу взрывом газового баллона. Об этом сообщает телеграм-канал «Amur Mash».
45-летний уроженец Северной Осетии устроился на базу по разделке металла. Он работал с газовой горелкой, когда стоящий рядом баллон взорвался.
В результате работник лишился ноги. Скорую помощь вызвал его коллега. Пострадавшего госпитализировали.
Следственный комитет проводит проверку, опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.
Хабаровск, Зоя Осколкова
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