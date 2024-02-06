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Вторник, 6 февраля 2024, 12:16 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Хабаровске мужчина лишился ноги при взрыве газового баллона

В Хабаровске мужчине оторвало ногу взрывом газового баллона. Об этом сообщает телеграм-канал «Amur Mash».

45-летний уроженец Северной Осетии устроился на базу по разделке металла. Он работал с газовой горелкой, когда стоящий рядом баллон взорвался.

В результате работник лишился ноги. Скорую помощь вызвал его коллега. Пострадавшего госпитализировали.

Следственный комитет проводит проверку, опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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