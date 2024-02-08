В Приморье школа обрушилась после взрыва в котельной

В Приморском крае в школьной котельной прогремел взрыв. В результате в здании обрушилась стена. Прокуратура проводит проверку.

ЧП произошло в селе Поречье. По словам главы Октябрьского района Александра Камленка, кочегар натопил печь и оставил без присмотра, случился выхлоп. Отмечается, что пострадавших нет.

Разрушения привели к тому, что здание стало непригодно для школьников. Занятия временно проводятся в детском саду.

На время ремонта в школу привезут теплопушки, чтобы не допустить промерзания здания.

Приморская прокуратура проводит проверку. На место происшествия выехал прокурор района.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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