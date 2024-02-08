В Охотском море во время шторма с рыболовецкого суда выпал человек

В Охотском море во время работы в штормовую погоду с рыбаловецкого судна выпал человек. Тело моряка не найдено. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Читатель Новостей VL.ru рассказал, что 3 февраля на рыболовецком судне «Вилючинский», принадлежащем компании «Акрос», старший мастер добычи Александр Репин из Надеждинского района выпал за борт во время выборки трала в штормовую погоду.

Издание «Камчатка-Информ» пишет, что члены экипажа подали аварийный сигнал, но не смогли найти коллегу в темноте. Поиски пропавшего рыбака организовал Морской спасательный координационный подцентр Петропавловска-Камчатского. Сообщение о падении человека за борт разослали всем судам, ведущим промысел в том районе.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Приморье, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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