В гимназии на Дальнем Востоке 10 учеников отравились в столовой

В гимназии Благовещенска произошло массовое отравление учеников. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Инцидент произошел в Алексеевской гимназии. «10 человек обратились за медицинской помощью с подозрением на гастроэнтерит. Возраст заболевших от 11 до 17 лет», – рассказали в ведомстве.
В настоящее время в образовательном учреждении работают специалисты, они проверят пищеблок, возьмут пробы еды, а также проверят санитарные документы работников кухни.
По факту отравления детей Следственное управление СК РФ по Амурской области проводит проверку.
Владивосток, Зоя Осколкова
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