Курильский вулкан Эбеко за сутки трижды выбросил столб пепла

В течение суток на вулкане Эбеко произошло три выброса пепла. Об этом сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Один выброс пепла на Эбеко зафиксирован ночью и два – днем, точную высоту столба определить сложно из-за облачности. Из-за северо-западного направления ветра в Северо-Курильске наблюдался пеплопад.
По мнению ученых, Эбеко, расположенный на острове Парамушир, относится к древним затухающим вулканам. Регулярные выбросы на нем продолжаются с октября 2016 года. Лавовое извержение маловероятно, однако для авиакомпаний действует предупреждение об опасности полетов вблизи вулкана.
Северо-Курильск, Зоя Осколкова
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