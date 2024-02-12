Курильский вулкан Эбеко за сутки трижды выбросил столб пепла

В течение суток на вулкане Эбеко произошло три выброса пепла. Об этом сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Один выброс пепла на Эбеко зафиксирован ночью и два – днем, точную высоту столба определить сложно из-за облачности. Из-за северо-западного направления ветра в Северо-Курильске наблюдался пеплопад.

По мнению ученых, Эбеко, расположенный на острове Парамушир, относится к древним затухающим вулканам. Регулярные выбросы на нем продолжаются с октября 2016 года. Лавовое извержение маловероятно, однако для авиакомпаний действует предупреждение об опасности полетов вблизи вулкана.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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