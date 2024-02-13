Во Владивостоке взвешивают гробы с покойниками

Очень необычную практику обращения с умершими описывает портал «Новости Владивостока». Как выяснило СМИ, во Владивостоке и Артеме гробы с покойниками взвешивают и в случае перевеса – родня должна оплатить лишние килограммы.

Как сообщает портал Vl.ru, в крематории на Подгороденке зал прощания и печь находятся в разных зданиях. Ритуальному автобусу приходится совершать несколько остановок, а гроб – по несколько раз выносить и заносить. А если габариты вызовут сомнения, его вместе с покойным могут дополнительно отправить на взвешивание и доплату за перевес. На Морском кладбище в крематории весы стоят прямо в церемониальном зале, но если окажется, что тело с гробом весят больше 130 килограммов, ехать доплачивать придётся на Партизанский проспект.

Впервые о весовом лимите жительница Владивостока Мария Фёдоровна (имя изменено) услышала, оформляя документы в похоронной службе «Ангел». Менеджер спросил, сколько примерно весит умерший, и объяснил, что крематорий на Подгороденке норму установил лимит – 130 килограммов для усопшего вместе с гробом, пишет портал «Новости Владивостока».

«Отвечаю, килограммов 96-98. Когда нас повезли на кремацию, сопровождающий, представитель похоронной службы говорит – нужно гроб взвесить. Оказалось, 162 килограмма, и нужно доплатить. Я спросила, это что, как в самолёте? Два килограмма мне «простили», заплатила в офисе крематория 6500, получила квитанцию. Я была в таком состоянии – хотелось только, чтобы поскорее всё закончилось», – рассказала Мария Фёдоровна.

Возможно, если бы всё это проходило в одном помещении, тихо и не привлекая большого внимания, это не было бы так болезненно для окружающих. Процедура выглядит максимально бессердечно – автобус делает отдельную остановку, гроб уносят на взвешивание, о чём сообщается пассажирам. Близкие, на глазах у которых всё это происходит, ждут в ритуальном автобусе, а вдове или вдовцу приходится идти в отдельный кабинет, чтобы оплатить перевес. А впереди ждут ещё две остановки – чтобы попрощаться и чтобы проводить родного человека в последний путь. Грузчики без конца тягают гроб туда-сюда, людям приходится по несколько раз выходить из автобуса и заходить снова.

«Взвешиваем гробы, которые вызывают сомнения, у которых размер шире, чем стандартный, вес человека, лежащего там, поэтому перевешиваем. Мы шибко строго не подходим, но соблюдаем... Доплату всегда брали. Я тут работаю шесть лет, и за перевес платили, разница только в цене. Это продиктовано тем, что такой гроб будет гореть дольше. Доплата связана с расходом дизельного топлива», – объяснила директор кремационного комплекса Артёма Наталья Чеглакова.

На сайте крематория не сказано ни о доплатах за вес, ни в целом о ценах на услуги. Директор объясняет, что сайт – больная тема. Наталья Чеглакова показывает прейскурант, утверждённый 1 сентября 2023 года. Гроб вместе с телом от 130 килограммов – доплата к основной кремации 5650-6650 рублей. Свыше 150 килограммов – 11 300-12 300. Хотя даже если бы прайс был на сайте, это не подготовило бы близких к тому, что им придётся пройти.

«Оплата перевеса происходит не обязательно до ритуала, можно оплачивать и после, никто никого не гонит бежать платить. В каждой конкретной ситуации нужно разбираться. Я проведу безусловно беседу со всеми причастными. Находясь в состоянии горя люди порой не видят огромной витрины с образцами урн, и тому подобные вещи. И тут нельзя никого винить, просто всё обострено... Приношу свои искренние извинения родным и близким за действия подчинённых. Мы ко всем заказчикам относимся с уважением и пониманием, менеджеры очень тактичны и терпеливы», – отметила Наталья Чеглакова, которую цитирует «Новости Владивостока».

В муниципальном крематории на Морском кладбище во Владивостоке с 1 января 2024 года тоже теперь берут доплату. Если гроб с телом умершего превышает 130 килограммов, разница по сравнению с обычной кремацией составит 6446 рублей. В администрации города, объясняют, что время для сжигания такой массы увеличивается в 1,5-2 раза, плюс расход топлива, дополнительная нагрузка на оборудование и прочее. Отмечают, что крематории других регионов давно применяют тариф с учётом веса тела умершего.

Что касается процедуры, на Морском кладбище с этим тоже пока непросто. Перемещать лишний раз гроб с телом, как в Подгороденке, не нужно, его взвешивают в церемониальном зале до самого прощания, для этого есть технический подиум с электронным табло. Самый лёгкий сосновый гроб с минимальным декором весит около 27-29 килограммов, но чем больше деталей, кроме того, с усопшими принято класть их любимые или нужные при жизни вещи. В случае перевеса доплачивать придётся в офисе МБУ «Некрополь» на Партизанском проспекте, 28а в течение трёх дней, а это не только лишние деньги, но и дополнительные разъезды для скорбящих родственников. В ближайшее время рабочее место для документального оформления таких ситуаций обещают обустроить прямо в помещении крематория, отмечает «Новости Владивостока».

Владивосток, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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