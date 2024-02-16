В Хабаровске бизнесмен проигрался на ставках и ограбил банк с игрушечным пистолетом

Житель Хабаровска совершил ограбление банка, чтобы избавиться от долгов. В результате налетчика задержали. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ограбление было совершено в отделении банка на улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска. Злоумышленник угрожал сотрудникам кредитной организации предметами, похожими на пистолет и гранаты. Как выяснилось позже, оружие было игрушечным. Грабителю удалось вынести 11 млн рублей и два миллиона валютой.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего и его местонахождение. В течение суток он был задержан при участии сотрудников Росгвардии», – рассказала Волк.

Как установили правоохранители, подозреваемый занимался продажей автомобилей, ввезенных из-за границы, когда бизнес стал убыточным, мужчина влез в долги, а затем пытался выиграть денежный приз, делая ставки на спортивном тотализаторе.

Поправить финансовое положение бизнесмен решил с помощью ограбления. Когда его задержали, он уже отдал часть денег, а часть купюр разложил по пачкам, каждую из которых подписал именем кредитора.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 161 УК РФ (разбой). Подозреваемый находится под арестом.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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