Мэр Магадана поддержал идею об эвтаназии опасных бездомных животных

Мэр Магадана Юрий Гришан выступил за ужесточение мер по работе с бродячими животными. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В 2024 году в департамент ЖКХ поступило 138 заявок на отлов бродячих животных, большая часть – из центра города. За январь четыре местных жителя пострадали от укусов безнадзорных собак.

«Я дал поручение нашему правовому управлению подготовить предложения поправок в принятый региональный закон, допускающих эвтаназию безнадзорных животных, представляющих общественную опасность», – сообщил глава города.

Ранее законодательное собрание Забайкальского края в первом чтении одобрило законопроект об эвтаназии бездомных собак. Аналогичные законопроекты уже приняты в Бурятии, Республике Алтай и на Чукотке.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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