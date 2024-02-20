В Приморье изучают феномен «кровавого снега»

В Приморском крае обнаружили лед и снег красного цвета. Ученые исследуют феномен и просят жителей сообщать о подобных явлениях, чтобы составить более полную картину о функционировании морских систем.

Образцы «кровавого снега» были получены в районе Морской биологической станции «Восток» в заливе Петра Великого. По словам специалистов, обычно такое явление наблюдается в полярных районах. Один из первых полевых образцов красного снега был собран во время Северной экспедиции под командованием капитана Росса в августе 1818 года в залив Баффина между северной Гренландией и Канадой и доставлен в Англию для исследования.

«Да и сама природа окрашивания необычна для наших широт – морской лед в районе Приморского края обычно делают более ярким микроводоросли, однако в данном случае это происходит из-за десятков тысяч мелких рачков», – рассказали в Дальневосточном отделении Российской академии наук (ДВО РАН).

Исследования показали, что в лед вморожены представители зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus. Поверхность приобретает красный оттенок из-за присутствия в тельцах рачков пигментов-каротиноидов.

«Следует отметить, что явление окрашивания морских льдов в прибрежье Приморского края – отнюдь не редкость. Почти ежегодно – как правило, в период таяния льда – ученые регистрируют случаи окрашивания в коричневый или зеленый цвета. Однако во всех случаях ранее это были микроводоросли, – отметили специалисты. – Интересен тот факт, что окрашивание льда в красный цвет в этот раз обусловлено зоопланктоном, в то время как микроводоросли полностью отсутствовали в подледном слое воды и в самом льду».

Ученые попросили жителей сообщать о фактах цветения воды или льда, что поможет составить более полную картину о функционировании морских систем.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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