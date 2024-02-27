В Приморье возбуждено уголовное дело о смертельном пожаре в хосписе

В Приморье возбуждено уголовное дело после пожара в хосписе, в котором погибли два человека. Как сообщает СУ СКР по Примрскому краю, речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сообщается, что трагедия произошла 28 января в селе Хороль. В частном доме на улице Крупской произошло возгорание, в результате которого погибли два человека. По версии следствия, сгоревший дом использовался как хоспис – там предоставлялись платные услуги нуждающимся в постороннем уходе людям.

По информации прокуратуры Приморья, в результате пожара на месте погиб мужчина 1963 года рождения, а две женщины 1960 и 1963 годов рождения были доставлены в реанимацию местной больницы с ожогами различной степени тяжести. Позже одна из них скончалась в больнице.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Следователи СК России по Приморскому краю устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела назначена пожарно-техническая экспертиза», – сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

Владивосток, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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