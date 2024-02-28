На Камчатку надвигается мощный шторм

Жителей Камчатки предупредили о мощном шторме. Высота волн в Тихом океане достигнет девяти метров. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Штормовое предупреждение действует в районе Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городского округа и Елизовского муниципального района. В море ожидаются волны высотой 8-9 метров. Стихия будет бушевать до вечера 29 февраля.

Кроме того, циклон, который подходит к берегам полуострова, принесет в регион снег и ветер штормовой силы. В восточных районах края 29 февраля и 1 марта ожидается метель.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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