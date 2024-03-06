Во Владивостоке продавцы тюльпанов устроили драку

Во Владивостоке продавцы цветов устроили драку из-за торговой точки. Правоохранительные органы проводят проверку.

Инцидент произошел на улице Борисенко. Торговцы не поделили место продажи, каждый требовал, чтобы оппонент покинул точку. Мужчины начали драку, один из них достал пистолет.

Выстрелов не последовало. Прохожие разняли участников потасовки. При этом один из очевидцев снимал все происходящее на видео.

О конфликте стало известно полиции. Проводится проверка, личности участников инцидента устанавливаются.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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