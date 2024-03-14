В Магаданской области потерпел крушение вертолет Ми-8

В Магаданской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с рабочими на борту. По предварительным данным, погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы. Возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло в 75 километрах от поселка Эвенск Северо-Эвенского района. Вертолет, принадлежащий авиакомпании «Дальнереченск авиа», следовал с посадочной площадки Кварцевый в аэропорт Омсукчан.

На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 17 пассажиров. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. На место направились два спасательных вертолета с медиками и наземная техника повышенной проходимости.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «В настоящее время следователи и следователи-криминалисты Восточного МСУТ выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в ведомстве.

По информации телеграм-канал Shot, причиной крушения могли стать сложные метеоусловия и отказ двигателя.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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