На Камчатке два туриста пропали без вести после схода лавины

На Камчатке проводится поисково-спасательная операция в месте, где на группу туристов сошла снежная лавина. По предварительным данным, два человека пропали без вести.
«Днем 18 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую ски-тур в районе перевала Красноармейского, накрыло лавиной», – сообщает главное управление МЧС России.
Отмечается, что выбраться не удалось двум членам группы. Самостоятельные поиски пропавших товарищей результатов не принесли, туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям.
В район происшествия выдвинулись спасатели на автомобилях повышенной проходимости. С собой у них все необходимое оборудование для поиска людей, попавших под лавину, добавили в ГУ МЧС.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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