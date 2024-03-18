Мать и дочь получили почти 1 млн рублей на несуществующего ребенка

В Камчатском крае 43-летняя мать и ее 26-летняя дочь получили почти 1 млн рублей на несуществующего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, женщины познакомились в Москве со злоумышленниками, которые предложили им за деньги оформить свидетельство о рождении ребенка по фальшивым документам из роддома.

Сначала схемой воспользовалась мать и получила от государства 443 тысячи рублей. Затем ее дочь получила пособия на сумму 503 тысячи рублей.

Женщины обвиняются по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в крупном размере»). Свою вину они признали полностью. Мошенницам грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до шести лет.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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