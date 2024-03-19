Экс-полицейский сажал односельчан в самодельную клетку за плохое поведение и пьянство

На Чукотке бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. Участковый два года наказывал односельчан за проступки, сажая их в самодельную клетку.

Как сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу, полицейский соорудил клетку около своего служебного кабинета. Металлическая конструкция площадью менее одного квадратного метра не была предназначена для административного задержания.

На протяжении двух лет в клетку попадали жители села Янракыннот. В период с 2018 по 2020 год в ней содержались девять женщин и пять мужчин. Таким образом, полицейский «перевоспитывал» сельчан за плохое поведение и чрезмерное употребление алкоголя.

О полицейском произволе стало известно, когда находившейся в клетке женщине полицейский сломал руку. При этом дома у задержанной без присмотра остались маленькие дети.

Сам обвиняемый свою вину отрицает, хотя у него в смартфоне нашли фото и видео с потерпевшими.

Анадырь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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