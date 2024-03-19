Россиянка пыталась вывезти в Китай запрещенную книгу Геббельса

В Хабаровском крае таможенники изъяли труды министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса у выезжающей в Китай россиянки. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Печатное издание «Дневники 1945 года. Последние записи», представляющее собой фрагмент коллекции рукописей главного пропагандиста Третьего рейха Пауля Йозефа Геббельса, обнаружили хабаровские таможенники у 39-летней россиянки», – говорится в сообщении.

Запрещенную литературу нашли в багаже женщины, которая собиралась выехать в КНР через пункт пропуска Покровка. Россиянка заявила, что книгу взяла для личного чтения и не знала, что она запрещена.

«Таможенники изъяли печатное издание. Экспертиза подтвердила, что оно представляет собой труд главного идеолога нацизма, рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии и входит в Федеральный список экстремистских материалов», – отметили в ведомстве.

Женщине грозит штраф за административное правонарушение по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов на вывоз товаров).

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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