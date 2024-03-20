Во Владивостоке прогремел взрыв в многоэтажке

Во Владивостоке произошел взрыв на 12 этаже жилого дома. В результате пострадал один человек.

ЧП произошло в подъезде дома на улице Часовитина, сообщает прокуратура. «У лифта 12 этажа в результате неосторожного обращения с огнеопасным предметом, произошло возгорание, повлекшее в том числе разрушение оконного проема помещения общего пользования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек был госпитализирован. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и контролирует ход доследственной проверки.

По данным местных СМИ, причиной взрыва стала граната, взорванная подростком, который в результате получил серьезные травмы.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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