На Сахалине паром с пассажирами врезался в льдину

У берегов Сахалина терпит бедствие паром «Александр Деев». Судно с пассажирами столкнулось с льдиной при выходе из порта. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло при выходе из акватории морского порта Ванино. На борту находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Угрозы жизни, здоровью пассажиров и членов экипажа нет.

Судно эвакуируют в порт с привлечением буксиров для подруливания.

«Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой будет дана оценка техническому состоянию судна и действиям экипажа», – отметили в надзорном ведомстве.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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