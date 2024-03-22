На Камчатке мэра города задержали по делу о хулиганстве

В Камчатском крае задержали мэра Елизова Артема Гаглошвили по делу о хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Глава города Елизово задержан после возбуждения уголовного дела по ст. 213 УК РФ», – сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что Гаглошвили не раз попадал в скандальные ситуации. Так в феврале его остановили сотрудники ГИБДД, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование. В декабре прошлого года в СМИ попало видео с участием градоначальника, он устроил драку на одной из баз отдыха.

Ранее мэр Елизова был исключен из партии «Единая Россия».

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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