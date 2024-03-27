70-летний житель Чукотки пять месяцев не мог вернуться домой с рыбалки

На Чукотке полицейские венули пенсионера, который ушел на рыбный промысел и не мог добраться до дома из-за морозов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина часто уходил на рыбалку на несколько месяцев, но в этот раз он должен был вернуться к Новому году. На связь пенсионер не выходил, поэтому его жена обратилась к участковому уполномоченному полиции села Усть-Белая Эдуарду Бадаеву.
В ходе поисков отшельника обнаружили в 150 км от села. Он был истощен, так как запасы продовольствия закончились около месяца назад. Домой мужчина не мог вернуться из-за морозов и снегопадов. Питался корой и рыбой.
«Полицейские отвезли рыбака домой. В медицинской помощи он не нуждается. Супруги выразили свою благодарность сотрудникам за неравнодушие и помощь в безвыходной ситуации», – отметила Волк.
Анадырь, Зоя Осколкова
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