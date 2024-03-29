Во Владивостоке взорвался припаркованный у больницы автомобиль

У больницы во Владивостоке взорвался и сгорел автомобиль. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел у клинической больницы №2. На парковке раздался взрыв, один из автомобилей был объят пламенем. По предварительным данным, никто не пострадал. К приезду пожарных машина выгорела полностью.

Отмечается, что владелица авто приехала в больницу, припарковалась и зашла в здание. Через некоторое время сработала сигнализация. Женщина вышла на парковку и увидела, что ее машина горит.

По факту случившегося проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза, причины взрыва устанавливаются.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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