российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 марта 2024, 12:30 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

Во Владивостоке взорвался припаркованный у больницы автомобиль

У больницы во Владивостоке взорвался и сгорел автомобиль. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел у клинической больницы №2. На парковке раздался взрыв, один из автомобилей был объят пламенем. По предварительным данным, никто не пострадал. К приезду пожарных машина выгорела полностью.

Отмечается, что владелица авто приехала в больницу, припарковалась и зашла в здание. Через некоторое время сработала сигнализация. Женщина вышла на парковку и увидела, что ее машина горит.

По факту случившегося проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза, причины взрыва устанавливаются.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,