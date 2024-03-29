На Камчатке при обрушении на руднике пострадал рабочий

На Камчатке произошло обрушение горной породы на руднике. Пострадал рабочий. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел на руднике Бараньевский в Быстринском районе. У входа в штольню произошло отслоение горной породы, у одного из мужчин зажало руку, освободить которую он самостоятельно не смог.

Пострадавшего доставили в больницу. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Прокуратура проверяет порядок соблюдения законодательства в области охраны труда.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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