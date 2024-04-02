Житель Приморья заминировал аэропорт, пытаясь удержать работников-мигрантов

31-летнего жителя Находки подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает ГУ МВД России по Приморскому краю.

Мужчина сообщил в полицию о том, что двое иностранцев собираются устроить теракт в аэропорту Владивостока, а затем покинут Россию. Правоохранители проверили воздушную гавань и опасных предметов не нашли.

Вскоре оперативники задержали звонившего. Тот пояснил, что «заминировал» аэропорт, так как двое его работников из Средней Азии собирались улететь на родину, тем самым нарушив договоренность.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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