На Сахалине раскрыли нелегальных оружейников

Двух жителей Сахалина подозревают в незаконной торговле оружием. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

Сотрудники спецслужбы получили информацию о том, что два местных жителя занимаются незаконной деятельностью. В ходе обысков по месту проживания подозреваемых были обнаружены доказательства.

«Из незаконного оборота изъято: три единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, 307 боеприпасов различного калибра, 1 кг взрывчатых веществ, две единицы охотничьего оружия и комплектующие детали», – сообщила представитель ведомства Анастасия Ермолова.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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