В Приморье отец сбил полуторагодовалую дочь, выезжая из двора

В Приморском крае полуторагодовалая девочка попала в больницу после того, как ее сбил отец, выезжающий на автомобиле из двора. Об этом сообщает портал «V1».

Инцидент произошел в селе Дубовское Спасского района. 46-летний мужчина выезжал из двора частного дома и случайно наехал на маленькую дочь.

Девочку привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

Отмечается, что отец неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. Полиция проводит проверку по факту травмирования ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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