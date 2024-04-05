В Хабаровске ввели режим ЧС из-за повышения уровня радиации

Власти Хабаровска объявили режим чрезвычайной ситуации из-за повышения радиационного фона. Об этом сообщили в администрации города.

«Как рассказали в управлении по делам ГО и ЧС, на участке территории Индустриального района, в районе улиц Суворова и Сидоренко, выявлено повышение естественного радиационного фона», – говорится в сообщении.

На указанной территории введен режим чрезвычайной ситуации, доступ на нее ограничен. «Хабаровский специализированный комбинат «Радон» организовал работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению.

Отмечается, что угрозы для местных жителей нет.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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