Во Владивостоке один человек погиб при пожаре на ледоколе

Во Владивостоке произошел пожар на ледоколе «Катерина Великая». По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, один человек погиб, еще трое пострадали.
Возгорание произошло в три часа ночи в Центре судоремонта «Дальзавод» в Приморье. Судно находилось на техобслуживании. К настоящему времени огонь ликвидирован.
«По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один – погиб, – сообщили в надзорном ведомстве. – В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего».
Многофункциональное судно снабжения «Катерина Великая» предназначено для провода боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктике.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»