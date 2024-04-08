Во Владивостоке один человек погиб при пожаре на ледоколе

Во Владивостоке произошел пожар на ледоколе «Катерина Великая». По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, один человек погиб, еще трое пострадали.

Возгорание произошло в три часа ночи в Центре судоремонта «Дальзавод» в Приморье. Судно находилось на техобслуживании. К настоящему времени огонь ликвидирован.

«По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один – погиб, – сообщили в надзорном ведомстве. – В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего».

Многофункциональное судно снабжения «Катерина Великая» предназначено для провода боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктике.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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