На Камчатке вертолет не смог забрать отравившихся туристов

Из-за плохой погоды туристы на Камчатке не смогли эвакуироваться на вертолете.

Группа туристов находится на севере Камчатского края. По спутниковому телефону они сообщили, что четверо из семи человек получили сильное отравление, один из пострадавших не может передвигаться самостоятельно.

На помощь туристам вылетел вертолет, но из-за сильного снега с дождем спасательная операция не удалась. «Туристы слышат вертолет, но его не видят», – сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Отмечается, что вертолет приземлился в поселка Палана. Люди в палатках находятся в 78 километрах от этого населенного пункта. Лебедев уточнил, что спасательную операцию возобновят утром, если позволят погодные условия.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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