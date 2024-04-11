В Благовещенске закрыли кафе из-за вспышки сальмонеллеза

В Благовещенске произошло массовое заражение в кафе узбекской кухни. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Семеро иностранцев с симптомами кишечной инфекции были доставлены в лечебное учреждение. У заболевших выявили сальмонеллез.

«11 апреля решением суда точку общественного питания закрыли на 90 суток», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Проводится эпидемиологическое расследование: отобраны пробы пищи, воды, смывов на носительство патогенов, обследованы сотрудники заведения. «В итоге в кафе, где питались заболевшие, выявлены многочисленные грубые нарушения, которые могли послужить причиной возникновения заболевания», – добавили в Роспотребнадзоре.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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