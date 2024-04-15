В Приморском крае поезд насмерть сбил мотоциклиста

В Приморье поезд сбил мотоциклиста, выехавшего на железнодорожный переезд. В результате мужчина погиб. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Смертельная авария произошла на 9248 км 9 пикета станции Совхозной Дальневосточной железной дороги. Мотоциклист выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора при опущенном шлагбауме.

Машинист грузового состава применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. «В результате происшествия водитель мотоцикла скончался на месте», – говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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