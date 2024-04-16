В школе в Приморье произошла вспышка туберкулеза

В школе Дальнегорска подтвердилось заболевание туберкулезом у четверых учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Дальнегорской центральной городской больницы.

«Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскин-теста. Этим детям проведено более глубокое обследование, выполнена КТ легких. Они получили консультацию специалистов фтизиопульмонологического центра посредством телемедицины», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится обследование контактных детей, их ставят на диспансерный учет у детского врача-фтизиатра, также назначена профилактическая терапия.

«Всем лицам с положительным результатом диаскин-теста предлагается бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах в г. Владивостоке, в п. Липовцах и в г. Арсеньеве», – рассказали в больнице, такой возможностью уже воспользовались восемь человек.

Отмечается, что пациент, который стал источником инфекции, сейчас проходит лечение в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере.

В здании школы проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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