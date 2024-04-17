В Приморье подросток обстрелял окна школы

В Приморском крае 15-летний подросток обстрелял из пневматического оружия здание школы. По предварительным данным, пострадавших нет. Хулигана быстро вычислили.

Инцидент произошел в Партизанске. На первом этаже школы №2 разбилось стекло в туалете. На стеклопакете обнаружили дырки от пуль. Ученики сообщили, что стреляли с улицы Садовой или с расположенного напротив земельного участка.

Полицейские быстро вычислили личность хулигана, им оказался 15-летний школьник.

«Подросток состоит на профилактическом учете в ПДН УУП и ПДН ОМВД России по г. Партизанску. <...> Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних», – рассказали в региональном управлении МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также о привлечении родителей подростка к административной ответственности.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube