На Камчатке пенсионерка напала на полицейских с перцовым баллончиком

В Петропавловске-Камчатском пенсионерка напала на приставов и полицейских с перцовым баллончиком. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к 67-летней женщине в квартиру. Однако пенсионерка не пожелала впустить представителей власти и применила против них перцовый баллончик.

Уголовное дело возбуждено по факту применения не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили следователи.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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