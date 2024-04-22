В Магаданской области с отколовшейся льдины спасли 23 рыбака

Спасатели эвакуировали 23 рыбака со льдины, которую уносило в океан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области.

Льдина откололась от берега в бухте Гертнера. Один из рыбаков упал в воду. На место происшествия выехали спасатели мэрии Магадана на аэролодке.

Находившегося в воде мужчину спасли и передали медикам. Затем совместно со спасателями МЧС России доставили на берег еще 23 человека.

Сотрудники МЧС продолжают патрулирование в опасных районах, чтобы оперативно помочь рыбакам в подобных ситуациях.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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