В Магаданской области с отколовшейся льдины спасли 23 рыбака

Спасатели эвакуировали 23 рыбака со льдины, которую уносило в океан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области.
Льдина откололась от берега в бухте Гертнера. Один из рыбаков упал в воду. На место происшествия выехали спасатели мэрии Магадана на аэролодке.
Находившегося в воде мужчину спасли и передали медикам. Затем совместно со спасателями МЧС России доставили на берег еще 23 человека.
Сотрудники МЧС продолжают патрулирование в опасных районах, чтобы оперативно помочь рыбакам в подобных ситуациях.
Магадан, Зоя Осколкова
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