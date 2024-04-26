В Южно-Сахалинске пьяный водитель разгромил кладбище и бегал голый по могилам

В Южно-Сахалинске водитель заехал на автомобиле на кладбище, сбив несколько памятников, а затем бегал без одежды по могилам. Полиция проводит проверку.
Случай вандализма произошел на городском кладбище в Христофоровке. Водитель внедорожника заехал за ограждение и снес несколько памятников.
Затем неадекват покинул салон машины и бегал по кладбищу голым. Предположительно, он был в состоянии опьянения. Вандала заметили сотрудники ритуального агентства и вызвали полицию.
«Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
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