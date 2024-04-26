В Приморье три человека пострадали в перестрелке

В Приморском крае произошла перестрелка. По последним данным, пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Дальнегорске около ДК «Химик», сообщили в региональном управлении СКР. Между местными жителями произошла перестрелка из огнестрельного оружия, после чего мужчины скрылись на автомобиле.

«По данному факту региональным СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате конфликта огнестрельные ранения получили трое мужчин, они были доставлены в больницу. Правоохранительные органы устанавливают личности других участников конфликта.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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