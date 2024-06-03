Житель Сахалина выжил после встречи с медведицей

На жителя Сахалина напала медведица на его дачном участке. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами.

Инцидент произошел в селе Тунгор Охинского района. Местный житель пришел на дачный участок и собирался зайти в гараж, путь к которому пролегал по лесной дороге.

Мужчина столкнулся с медведицей и медвежонком. Зверь напал на человека, разодрал ему спину, предплечье и живот. Пострадавшего госпитализировали.

На место происшествия выехали лесничие и обследовали территорию, где видели медведицу. Пока никаких следов найдено не было. Участок будут осматривать повторно.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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