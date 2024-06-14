На Сахалине отстрелили бродившего по центру города медведя

В городе Охе на Сахалине медведь бродил по улицам. Лесничие ликвидировали опасного зверя.

Медведь вышел в город и долгое время бродил по улицам. Местные жители поспешили спрятаться от хищника, от встречи с животным никто не пострадал. При этом медведь прошел и возле ДК, где в это время заканчивался детский спектакль, а также бегал у школы и в парке.

На место выехали лесничие и полицейские. Было принято решение об отстреле хищника, так как он представлял опасность для населения.

По словам охотоведов, это был трехлетний молодой медведь. Предположительно, он заблудился и не смог найти выход в лес.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube