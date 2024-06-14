В Благовещенске автомобиль сбил девять пешеходов на тротуаре

В Благовещенске автомобиль вылетел на тротуар и сбил прохожих. По предварительным данным, пострадали не менее девяти человек, есть погибшие.

Водитель направлялся со стороны поселка Чигири под Благовещенском. На большой скорости машину занесло, она вылетела на тротуар, где в этот момент находились люди.

По последней информации, различные травмы получили девять человек, в том числе несовершеннолетние. Пятеро пострадавших скончались.

Предположительно, водитель автомобиля был пьян. На месте работают экстренные службы.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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