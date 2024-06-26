На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 5 километров. Региональное управление МЧС предупредило жителей о возможном пеплопаде.

«Пепловый шлейф распространяется в западном северо-западном направлении. На пути его распространения находятся населенные пункты Мильковского муниципального округа. Там не исключается выпадение вулканического пепла», – говорится в сообщении.

В районе вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности.

В настоящее, по данным спасателей, в районе вулкана нет зарегистрированных туристских групп. При этом вероятность пепловых выбросов и оседания пепла сохранится до 28 июня.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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