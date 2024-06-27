В Приморье ловят тигра, который нападает на собак

В Приморье отлавливают амурсокого тигра, который повадился ходить в поселок Пластун Тернейского округа. Таких фактов зафиксировано минимум три за последние две недели.

Росприроднадзор выдал разрешение на отлов хищника, на месте работают сотрудники Госохотнадзора, сообщает минприроды Приморья.

Случай нападения хищника на собак в посёлке Пластун был зафиксирован 15 июня, 25 июня камеры видеонаблюдения запечатлели выход тигра в районе промышленной зоны АО «Тернейлес», а 26 июня тигр был снова замечен на территории посёлка.

О случаях выхода амурских тигров на территорию населённых пунктов, а также при возникновении конфликтных ситуаций рекомендуют обращаться в охотнадзор Приморья по телефону круглосуточной горячей линии: +7 (423) 239-09-90.

Владивосток, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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