российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 июня 2024, 10:04 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На Сахалине школьник попал в реанимацию после удара током на опоре ЛЭП

На Сахалине 11-летний мальчик получил удар током на опоре линии электропередач. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Инцидент произошел в селе Новотроицкое Анивского района. Мальчика госпитализировали в «БУЗ «Областная детская больница», где врачи диагностировали ожог и черепно-мозговую травму. Пациент находится в реанимации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам расследования будет принято процессуальное решение, а также приняты меры профилактического характера», – сообщили в СК.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия,