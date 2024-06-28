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Пятница, 28 июня 2024, 10:26 мск

Новости Дальний Восток

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В Магаданской области сотрудница почты присвоила полмиллиона рублей

В Магаданской области сотрудница почтового отделения подозревается в присвоении денежных средств. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, начальница почтового отделения Омсукчана дважды присвоила из кассы по 250 тысяч рублей. При этом женщина подделала документы, в которых указала, что якобы сдала деньги в банк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

«Причиненный преступлением ущерб возмещен обвиняемой в полном размере», – говорится в сообщении.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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