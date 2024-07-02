В Приморье преступники торговали подлежащим уничтожению госимуществом

В Приморье раскрыли преступную группу, которая продавала государственное имущество, подлежащее уничтожению. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, преступное сообщество существовало с июля 2021 года по март 2023 года. Лидером группировки являлся местный житель, который долгое время оказывал услуги по приему и хранению обращенного в собственность государства и иного изъятого имущества.

Банда состояла из двух групп: первая занималась учетом имущества, которое передавалось в территориальное управление Росимущества и подлежало уничтожению, а вторая готовила видеоотчеты фиктивного уничтожения и занималась сбытом похищенного. Деятельность злоумышленников финансировалась за счет ранее проданного похищенного имущества.

Всего установлено шесть эпизодов сбыта имущества, повторно поставленного на потребительский рынок. Правоохранители проводят допросы подозреваемых, которых обвиняют в должностных преступлениях, сбыте добытого преступным путем имущества, мошенничестве и ряде других правонарушениях.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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