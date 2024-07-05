На Камчатке перевернулся рафт с туристами, один человек пропал без вести. Проводится поисковая операция.

Очевидец сообщил спасательным службам, что на реке Быстрой в Елизовском районе произошло ЧП. Три человека держались за перевернутый рафт. Прибывшие на место спасатели обнаружили мужчину и женщину.

«По предварительной информации, супружеская пара вместе с гидом сплавлялись по реке Быстрой на рафте, но в какой-то момент судно перевернулось. Все трое смогли зацепиться за него, но потом попали в залом из поваленных деревьев. Мужчине и женщине удалось выплыть и добраться до берега, а гид уплыл вниз по течению вместе с рафтом», – сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Продолжаются поиски третьего человека. Отмечается, что на супружеской паре были спасательные жилеты, что помогло им удержаться на плаву.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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