В Приморье 18 жителей отравились водопроводной водой

В Приморском крае прокуратура проводит проверку по факту отравления жителей. Предположительно, причиной ухудшения здоровья стала водопроводная вода.

За два дня в больницу города Спасска-Дальнего с признаками пищевого отравления обратились 18 человек, в том числе 11 детей. «Установлено, что возможной причиной могло стать употребление водопроводной воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы на анализ, проводится расследование.

Местные власти ввели режим повышенной готовности, предупредили жителей о недопустимости употребления в пищу воды из-под крана и организовали подвоз чистой воды.

«По результатам проверки надзорное ведомство даст принципиальную оценку исполнению требований закона при обеспечении населения водоснабжением», – добавили в прокуратуре.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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