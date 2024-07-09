В Приморье у пойманного амурского тигра нашли огнестрельное ранение

В Приморье отловили амурского тигра, который выходил в село и вылавливал собак. Оказалось, что хищник ранен, поэтому не может охотиться в дикой природе.

Зверь несколько раз появлялся в селе Беневское. В региональном минлесхозе сообщили, что тигра привлекла свалка биологических отходов сельскохозяйственных животных, куда выходят собаки. Скотомогильник ликвидировали, а владельца-фермера наказали, передает РИА «Новости».

По словам очевидцев, у тигра ранение или травма, из-за чего он не может самостоятельно добывать крупных копытных и вынужден охотиться на собак. Когда хищника отловили, догадка подтвердилась. «К сожалению, у тигра ранение головы и шеи, переломы нижней челюсти. Это огнестрельное ранение. Он в очень тяжелом состоянии», – рассказал гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В настоящее время специалисты не дают положительных прогнозов на выздоровление и обсуждают, можно ли оперировать животное.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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