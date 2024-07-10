В Приморье двое мужчин выбросили труп из автомобиля и скрылись

В Приморском крае двое мужчин выгрузили из автомобиля труп и скрылись в неизвестном направлении. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в городе Дальнегорске. Тело мужчины нашли на улице Первомайской. По словам очевидцев, труп там оставили двое неизвестных.

Видимых следов насилия на теле не обнаружено. Предположительно, мужчина скончался от инфаркта. Для установления точных причин смерти назначено проведение судебно-медицинских исследований.

«Причина, по которой знакомые выгрузили приятеля из авто и в каком состоянии он находился в этот момент, устанавливают следователи. Автомобиль, на котором ехала компания, осуществлял перевозку в качестве такси», ― сообщает региональная прокуратура.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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