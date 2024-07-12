На Камчатке попал в аварию рейсовый автобус

В Камчатском крае рейсовый автобус с 13 пассажирами съехал в кювет. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Прокуратура проводит проверку.

Авария произошла на 219 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. В 10 км от села Пущино водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

«Есть пострадавшие, в том числе пятилетний ребенок, у него диагностирован перелом плеча», – отметили в надзорном ведомстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП. «Прокуратура проверит исполнение законодательства об оказании услуг в сфере перевозки пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – говорится в сообщении.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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